Россияне активизировались в Сумской области: ВСУ раскрыли, где продвинулся враг

Враг продвинулся на расстояние до полутора километров.

Россияне заметно активизировали свои наступательные усилия в Сумской области и добились определенных успехов вдоль границы. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

"По крайней мере, в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", – сказал он.

Он добавил, что россияне очень активно пытаются продвигаться и наращивать свои зоны контроля. При этом, по его словам, речь идет о небольших расстояниях.

"Речь идет о расстоянии примерно 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", – подчеркнул Трегубов.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечал, что российские оккупанты активизировались на границе Сумской области. Он считает, что вражеская группировка "Север" снова пытается создать там так называемую "буферную зону".

По его словам, российские захватчики заходят в основном в "серую зону", где Силы обороны физически не присутствуют.

По его мнению, действия оккупантов в Сумской области также направлены на то, чтобы оттянуть украинские силы из Донецкой и Запорожской областей, с тем чтобы ослабить приоритетные для командования РФ участки на передовой.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что в приграничной зоне Сумской области стало больше "красных зон", то есть тех, которые переходят под контроль россиян. В частности, речь шла о том, что расширяется оккупированная территория.

Вас также могут заинтересовать новости: