Город в США предлагает людям $15 тысяч наличными за переезд, но есть важный нюанс

Власти города Детройт в штате Мичиган, США, который ранее считался гордостью Америки, а затем стал одним из самых криминальных городов в стране, пытаются оживить население и экономику, и реализуют масштабную программу по привлечению новых жителей и инвестиций.

Как пишет DailyMail, новая программа предусматривает выплату до 15 000 долларов избранным жителям, готовым переехать, остаться или инвестировать в город. Инициатива под названием "Сделай Детройт своим домом" распределит в общей сложности чуть более 500 000 долларов, а это значит, что конкуренция за ограниченное количество мест очень высока.

Ожидается, что будет отобрано около 300 человек, при этом приоритет будет отдан предпринимателям и владельцам малого бизнеса.

Размер денежной помощи, которую получат новые жители, зависит от типа заявки. Отобранные удаленные работники, переезжающие в Детройт, получат 1000 долларов для компенсации расходов на переезд.

Выбранным заявителям, уже проживающим в городе, будет предложено 15 тысяч долларов, которые могут быть использованы "на инвестиции в бизнес/проект, первоначальный взнос за жилье, ремонт дома или другую жилищную субсидию". Такое же предложение распространяется и на бывших жителей Детройта, возвращающихся в этот район.

"Мы собираемся сохранить тех, кто уже здесь. Мы собираемся вернуть тех, кто уехал. И мы собираемся привлечь следующее поколение строителей, творцов и предпринимателей со всего мира", заявил председатель коалиции MoveDetroit Дэн Гилберт.

Город Детройт, ранее известный как "Автомобильная столица" США, долгое время был центром автомобилестроения и инвестиций в промышленность, но крах крупных автопроизводителей в сочетании с ипотечным кризисом вынудил миллионы людей покинуть свои дома в 2000-х годах. Менее двух десятилетий назад каждый пятый дом в городе пустовал, а конфискованные объекты недвижимости на пустынных улицах продавались за 1 доллар.

Однако, по данным Департамента полиции Детройта, количество убийств, несмертельных перестрелок и угонов автомобилей в настоящее время на 15-30 процентов ниже, чем в 2024 году.

При этом дома на рынке элитной недвижимости Детройта намного дешевле, чем в большинстве крупных мегаполисов. Самые дорогие дома в этом районе продаются примерно за 720 000 долларов, по сравнению с примерно 1,24 миллиона долларов в среднем по стране.

