Миллионы квадратных метров: где в Украине отремонтировали больше всего дорог

По итогам проведения дорожных работ в числе лидеров – Кировоградская, Николаевская и Ривненской области.

С начала года дорожники в Украине устранили деформации покрытия на площади более 3,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

"Наша задача – до 1 июня обеспечить проходимость международных и национальных дорог. Речь идет о ремонте ориентировочно 10 млн м² дорожного покрытия, и мы движемся в соответствии с утвержденным графиком", – отметил Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что значительные объемы работ выполнены на ключевых международных маршрутах:

М-05 Киев – Одесса – 9 350 кв. м.;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 7 330 кв. м.;

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 5 749 кв. м.;

М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 4 167 кв. м.;

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино – 2 236 кв. м.;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече – 2 142 кв. м.

По результатам выполнения запланированных работ среди лидеров сегодня: Кировоградская область – 82%, Николаевская область – 69,3% и Ривненская область – 57,6%.

Кулеба добавил, что работы продолжаются во всех областях с учетом погодных условий. После стабилизации погоды планируется нарастить темпы до 200 тыс. кв. м. в сутки.

В конце февраля глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что Украине критически не хватает денег на ремонт дорог. По его словам, на эти цели требуется 51,3 млрд грн.

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отмечал, что в Украине было зафиксировано более 23 млн кв. м повреждений на основных автодорогах.

Транспортный аналитик Александр Гречко рассказывал, что в прошлом году в городском бюджете Киева осталось около 10 миллиардов гривен неиспользованных средств. При эффективном планировании значительную их часть можно было бы направить на текущий ремонт дорог.

