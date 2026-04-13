Депутат объяснил, зачем Украине космические войска и при чём здесь 'Орешник'

В Украине снова заговорили о создании собственных космических войск - одной из причин является необходимость противодействия российским ракетам типа "Орешник", траектория которых выходит за пределы возможностей традиционной противовоздушной обороны.

Как рассказал РБК-Украина народный депутат, глава подкомитета по вопросам госбезопасности оборонного комитета ВР Федор Вениславский, ракеты типа "Орешник" движутся на высоте более 100 км - фактически в космосе, который не имеет четких государственных границ. В то же время украинские системы ПВО работают преимущественно на высотах до 30-40 км.

Именно поэтому возникает вопрос о создании Космических сил ВСУ - не только с военной, но и с юридической точки зрения. Речь идет о легализации деятельности украинских военных в новой сфере - космической.

Кроме того, эффективный перехват таких ракет возможен еще до момента разделения боевых блоков в космосе. Уничтожить одну цель на большой высоте значительно проще, чем несколько маневренных блоков во время их падения. Однако пока ключевой акцент делается на системах раннего предупреждения.

Речь идет о том, что сегодня Украина в значительной степени полагается на спутниковые данные партнеров или арендованные ресурсы для отслеживания запусков баллистических ракет. Это создает определенные риски.

Как отмечает Вениславский, в прошлом уже случались ситуации, когда союзники временно ограничивали передачу разведывательной информации. Также фиксировались перебои в работе спутниковых систем связи, что влияло на координацию военных.

Собственные телекоммуникационные спутники, по его словам, позволили бы обеспечить защищенную связь как для военного командования, так и для руководства государства.

Планы и текущее состояние

Идея создания космических войск обсуждается еще с прошлого года. Правительство даже предполагало появление такого рода войск к концу 2025 года, однако реализовать эти планы пока не удалось.

В то же время в Министерстве обороны уже создано Управление космической политики. В его задачи входят:

разработку нормативно-правовой базы для развития космического потенциала;

поиск и внедрение новейших технологий в сотрудничестве с учеными;

развитие международного и коммерческого партнерства для получения необходимых данных и оборудования.

Эта структура должна обеспечить Минобороны возможность выступать заказчиком космических технологий и программного обеспечения для нужд обороны.

Удары РФ по Украине "Орешником"

Напомним, в ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе были атакованы Киев и Львовская область, по которой ударила баллистическая ракета "Орешник". Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Россия нанесла удар, чтобы, вероятно, поразить газохранилище и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников. Как отметил эксперт, эта ракета воспринимается "как нечто ужасное, как какое-то оружие чуть ли не "Судного дня".

Вас также могут заинтересовать новости: