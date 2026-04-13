МИД отменило рекомендации украинцам не ездить в Венгрию

Сибига подчеркивает, что впереди предстоит прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения с новой властью Венгрии.

Министерство иностранных дел Украины снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", – подчеркнул он.

При этом он добавил, что Украина рассчитывает, что и в политическом измерении, а не только в консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Отметил, что Украина готова работать над достижением такой цели.

Видео дня

"Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании – жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания", – отмечает Сибига. По его словам, выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды. "Это симптоматично. Венгры четко сказали: хватит. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", – считает глава МИД Украины.

При этом он подчеркивает, что украинцы должны настроиться на реалистичные ожидания. "Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и воплощению общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", – подчеркнул Сибига.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах и поздравил с победой Петера Мадьяра.

По результатам подсчета "Тиса" набирает более 2/3 голосов в парламенте – 135. Это означает, что оппозиционная партия получит больше депутатских мандатов, чем партия действующего премьер-министра Венгрии.

В марте Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам больше не ездить в Венгрию из-за произвольных действий венгерских властей, которые организовали похищение сотрудников "Ощадбанка", двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

Кроме того, украинцам также было рекомендовано по возможности выбирать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию.

Также было обращено внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии и рекомендовано учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране.

