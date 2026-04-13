Известный украинский священник объяснил, считаются ли матерные слова грехом и как с ними справляться.

Нецензурная лексика, а точнее, вопрос ее употребления нередко вызывает споры среди верующих людей: одни считают ее безобидной привычкой, другие – признаком внутреннего состояния человека.

Ранее мы писали, как мат влияет на здоровье человека, а сегодня разберемся, правда ли, что это грех, и как от этого избавиться, по мнению известного религиозного деятеля и священника ПЦУ Алексея Филюка.

Почему нельзя материться – грех ли это и что делать с привычкой

Отец Алексей рассказал на своей страничке в Facebook о значении ненормативной речи для верующего человека. По его словам, подобные слова имеют не только бытовой, но и духовный смысл.

Он прямо отметил: "Матюки – это молитва Сатане, они греховны". То есть, по его мнению, речь человека не только отражает его личность, но и может в какой-то степени влиять на внутреннее состояние души.

В то же время священник добавил с долей иронии: "Вот смотрите – люди матерятся, и поэтому в апреле снег пошел". Говоря это, он, конечо, шутит, но сам факт вреда от сквернословия не отрицает.

Здесь любопытно добавить, что почти все широко используемые украинские маты на самом деле происходят из русского языка, тогда как исконно украинскими ругательствами были слова, которые сейчас матерными не считаются.

Отдельно отец Алексей обратил внимание на привычку, которая может со временем сформироваться у человека: "Они иногда заедают, и человек моментами хочет сказать плохое слово".

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях важно не оставаться равнодушным к своим поступкам и извиняться перед Господом даже за невольно произнесенную брань. Так мы показываем, что осознаем свои ошибки и стремимся к исправлению.

А чтобы избавиться от неприятной привычки, нелитературный русский мат можно заменить на украинские ругательства – о которых у нас как раз был материал.

Завершая свое объяснение, священник напомнил о ключевом евангельском принципе: "Мы исполняем то, что нам говорит Иисус Христос: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"". Эти слова из Евангелие от Иоанна (13:35), по его мнению, должны подсказать вам, как перестать материться.

Иными словами, если вы не знаете, грех ли материться в мыслях, например, то важно понимать, что по христианскому мировоззрению, все люди грешат и не могут полностью избавиться от этого в течение земной жизни, так что главное – осознавать свои согрешения, не переставать бороться с ними и каяться в молитве перед Богом.

"Нужно чтобы любовь была между нами и мир наполнял наши сердца", – подытожил отец Алексей.

Вас также могут заинтересовать новости: