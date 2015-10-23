ОБСЕ подтверждает наличие отведенного вооружения ВСУ в местах для его хранения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтверждает наличие отведенного вооружения Вооруженными силами Украины в определенных местах для его хранения.

Об этом говорится в отчете миссии за 22 октября, опубликованном сегодня.

"В связи с дальнейшим внедрением приложения к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия повторно посетила одно из постоянных мест для хранения вооружения и подтвердила, что все отведенное вооружение было в этом месте", - говорится в сообщении.

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Также, инструкторы ОБСЕ посетили четыре постоянные места для хранения вооружения боевиками "ДНР", где хранение этого вооружения соответствует определенным линиям для его отвода. В частности, миссия зафиксировала серийные номера основных боевых танков и другого вооружения.

Кроме того, миссия ОБСЕ посетила одно место хранения вооружения на территории боевиков "ЛНР". По итогам посещения, наблюдатели миссии подтвердили о наличии на том месте вооружения, об отводе которого "ЛНР" заявляли ранее.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

На следующий день представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что отвод вооружений калибром до 100 мм начнется из Луганской области.

22 октября пресс-центр АТО сообщил, что украинские военные завершили отвод танков на всех направлениях.