"Грады" и "Гвоздики" боевиков исчезли с мест хранения — ОБСЕ
Боевики "ДНР" вывели из мест хранения шесть реактивных систем залпового огня "Град" и четыре самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 152-мм калибра.
Об этом говорится в ежедневном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по 12 мая, передает ТСН.
Боевики объяснили наблюдателям, что "Грады" и САУ были перемещены для обучения. Одновременно СММ зафиксировала в одном из мест хранения семь минометных систем (120 мм), которых раньше там не было. На третьей локации все ранее зафиксированное оружие было на месте.
Соответствующие наблюдатели осуществили визиты в места хранения тяжелого оружия украинских военных. В одном из мест членам миссии ОБСЕ отказали в доступе из-за того, что командир отсутствовал.
В отчете отмечается, что несмотря на заверения о завершении отвода тяжелого оружия, наблюдатели продолжают фиксировать ее перемещения на нарушение Минских договоренностей.
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Так, на контролируемой боевиками "ДНР" территории наблюдатели видели четыре танка Т-72, на территории "ЛНР" - четыре танка.
На контролируемой правительством территории СММ видели шесть танков (пять Т-64, один Т-72) и одну 122-мм гаубицу.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал три артустановки ВСУ вблизи контролируемого украинской стороной населенного пункта Пионерское под Мариуполем.