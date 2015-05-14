"Грады" и "Гвоздики" боевиков исчезли с мест хранения — ОБСЕ

Об этом говорится в ежедневном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по 12 мая, передает ТСН.

Боевики объяснили наблюдателям, что "Грады" и САУ были перемещены для обучения. Одновременно СММ зафиксировала в одном из мест хранения семь минометных систем (120 мм), которых раньше там не было. На третьей локации все ранее зафиксированное оружие было на месте.

Соответствующие наблюдатели осуществили визиты в места хранения тяжелого оружия украинских военных. В одном из мест членам миссии ОБСЕ отказали в доступе из-за того, что командир отсутствовал.

В отчете отмечается, что несмотря на заверения о завершении отвода тяжелого оружия, наблюдатели продолжают фиксировать ее перемещения на нарушение Минских договоренностей.

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Так, на контролируемой боевиками "ДНР" территории наблюдатели видели четыре танка Т-72, на территории "ЛНР" - четыре танка.

На контролируемой правительством территории СММ видели шесть танков (пять Т-64, один Т-72) и одну 122-мм гаубицу.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал три артустановки ВСУ вблизи контролируемого украинской стороной населенного пункта Пионерское под Мариуполем.