Боевики из танков обстреливали Марьинку и Опытное

Как сообщил пресс-центр АТО, "после удачной контратаки сил АТО оккупанты ушли. А украинские бойцы, заняв важные высоты, удерживают позиции вдоль линии разграничения исключительно в соответствии с Минскими соглашениями".

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В то же время, отмечается в сообщении, "боевые действия на Мариупольском направлении полностью не успокоили врага. Около 11:00 боевики в очередной вели огонь по позициям наших войск в Старогнатовке с БМ-21 «Град»".

Также горячо было ночью и в Донецкой области. Почти в час ночи оккупанты дважды со 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровой артиллерии били по Водяном. А под огнем танков оказались Марьинка и Опытное.

"На Артемовском направлении, около полуночи, работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении.

Уже в течение дня, в светлое время суток, боевики уменьшили активность. Всего с полуночи и до 18 часов боевики 37 раз нарушили режим перемирия.

В то же время, по оперативным данным, противник активно готовится к провокациям, пытаясь всеми способами обвинить в эскалации конфликта ВС Украины. "Так на швейной фабрике в Свердловске Луганской области, шьются 200 комплектов военной формы одежды украинского образца - с шевронами и нашивками. Учитывая, что боевики уже неоднократно в украинской униформе терроризировали местное население, можно предположить, что к подобной тактике враг будет прибегать снова", - подчеркивается в сообщении