В Счастье под обстрел боевиков попали 13 милиционеров, дежуревших в районе ТЭС
15:18, 10 августа 2015Война
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В Счастье Луганской области вчера, 9 августа, во время выполнения служебных обязанностей под обстрел со стороны боевиков "ЛНР" попали 13 милиционеров.
9 августа боевики открыли огонь в районе ТЭС / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Луганской области.
"Вчера (9 августа) днем, во время проведения следственно-оперативных действий и оперативной отработки территории г. Счастье, сотрудники милиции следственно-оперативной группы Новоайдарского райотдела милиции и сводного отряда Тернопольской милиции попали под обстрел боевиков в районе Счастьенской ТЭС", - говорится в сообщении.
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Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что за сутки погиб один военный и 16 были ранены.
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