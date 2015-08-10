В Счастье под обстрел боевиков попали 13 милиционеров, дежуревших в районе ТЭС

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Луганской области.

"Вчера (9 августа) днем, во время проведения следственно-оперативных действий и оперативной отработки территории г. Счастье, сотрудники милиции следственно-оперативной группы Новоайдарского райотдела милиции и сводного отряда Тернопольской милиции попали под обстрел боевиков в районе Счастьенской ТЭС", - говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что за сутки погиб один военный и 16 были ранены.