Новые подробности боя под Старогнатовкой: мы потеряли танк, а боевики попали под "дружественный" огонь

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По данным Цаплиенко, в результате боя один военнослужащий 72-й бригады погиб, девять получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Из техники бригада потеряла один танк.

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"Сколько техники и пехоты потеряли боевики, сейчас подсчитывается, с учетом того, что, попытавшись провести некое подобие контратаки, РТГ "сепаров" оказалась под огнем собственной "арты". Подтверждено радиоперехватом", - добавил он.

В то же время, как сообщал УНИАН, по данным начальника медуправления "Правого сектора" Яны Зинкевич, за несколько часов боя под Старогнатовкой погибли 3 бойца ДУК, 4 бойца 72-й бригады. В результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи этого населенного пункта.