Бойцы 28-й бригады уже 10-й месяц без ротации находятся в зоне боевых действий - родственники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили родные и близкие бойцов на брифинге в Киеве.

«Основная часть личного состава 28-й отдельной механизированной бригады призвана по третьей очереди частичной мобилизации. Наши родные прибыли в зону АТО в сентябре-октябре 2014 года, после полуторамесячной подготовки на полигоне», - сообщила родственница одного из бойцов 28-й бригады Лариса Семесько.

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По ее словам, «с того момента, а это уже 10-й месяц, они не покидают удерживаемые рубежи и достойно дают отпор российско-террористическим войскам. За время пребывания в секторе военнослужащие собственноручно укрепили линию обороны, создали преграду для возможности дальнейшего продвижения агрессора».

«На их долю выпали наиболее тяжелые осенне-зимние месяцы службы. С декабря 2014-го по март 2015 года большая часть бойцов получила краткосрочный 10-дневный отпуск за 2014 год, к тому же в марте 2015 года была запланирована ротация для отдыха и восстановления. В дальнейшем сроки ротации переносились еще дважды», - отметила Семесько.

«Впоследствии было принято решение не отводить часть с занимаемых позиций. К тому же, командование бригады отменило все отпуска. Наши родные уже 10-й месяц без отдыха и замены находятся на первой линии обороны под постоянными обстрелами, угрозами атак диверсионно-разведывательных групп», - добавила она.

«Оперативным командованием «Юг» было доведено до родственников бойцов, что бригада не будет выведена с занимаемых позиций до окончания особого периода. В результате бойцы остались на линии боестолкновения без надежды на отпуск, ротацию и с продленным периодом мобилизации из-за отсутствия замены», - заявила Семесько.