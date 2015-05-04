Руководство АТО не намерено отводить войска из Широкино

Об этом заявил заместитель руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей Сергей Галушко, передает "112 Украина".

"В таких условиях и при таком количестве обстрелов речь вообще не может идти о каких-либо обращениях, тем более односторонне с нашей стороны. Мы ежедневно фиксируем 40, 50, 60 обстрелов и взимания техники со стороны боевиков", - сообщил он.

"Руководство АТО никоим образом не собирается идти на поводу у боевиков и в одностороннем порядке уменьшать уровень безопасности и города, и региона в целом", - подчеркнул Галушко.

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Напомним, батальон Нацгвардии "Донбасс" ввел дополнительное подразделение в Широкино возле Мариуполя Донецкой области в рамках ротации с полком "Азов".

Также против демилитаризации Широкино выступил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко.