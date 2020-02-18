К 2022 году россияне будут способны проводить полноценные наступления на Украину – разведка

Россия активно наращивает военный потенциал на оккупированном Донбассе.

Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба разведки.

По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

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Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерного компонента. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат", говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что составляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.