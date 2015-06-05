С приказами об увольнении захваченных спецназовцев не знакомили, сроки контрактов еще не закончились - советник Путина

Задержанные на Донбассе российские спецназовцы капитан Евгений Ерофеев и сержант Александр Александров содержатся во "вполне приличных условиях", категорически опровергли информацию о пытках после задержания, а также подтвердили, что на момент задержания являлись военнослужащими российской армии.

Об этом УНИАН сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Сергей Кривенко по итогам посещения российских военнослужащих в киевском госпитале.

"Первое, что хочется отметить по результатам посещения, – это условия, в которых находились Александр Александров и Евгений Ерофеев. Это вполне приличные условия, у каждого – отдельная палата в госпитале, чистая и светлая. Им оказывается медицинская помощь, Александрову в госпитале проведена уникальная операция. По словам медиков, им удалось предотвратить ампутацию ноги Александрову", - сказал Кривенко.

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Он подчеркнул, что жалоб на условия содержания, на питание, на медицинскую помощь ни Ерофеев, ни Александров не высказали.

"Категорически не подтвердили они и факты пыток или какого-либо физического воздействия на них после задержания. Подавленными Ерофеев и Александров не выглядели, держались с достоинством", - добавил Кривенко.

По его словам, пока еще российские власти официально не ответили на запросы адвокатов, переданные российскому консулу, в которых содержались просьбы подтвердить личности и статус обвиняемых. Так как при задержании у них никаких документов обнаружено не было, то и фамилии, и кем они являются, известны только со слов обвиняемых.

"Сами задержанные во время разговора подтвердили, что до задержания они являлись военнослужащими российской армии, никто их с приказами об увольнении не знакомил, сроки контрактов у них еще не закончились", - подчеркнул он.