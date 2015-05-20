В Amnesty International заявляют, что задержанных российских военных не пытали
В Международной правозащитной организации Amnesty International заявляют, что пыток в отношении двух задержанных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева не совершалось.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Amnesty International в Украине Богдан Овчарук, .
”Посетили сегодня задержанных российских солдат в военном госпитале. Они утверждают, что по отношению к ним не осуществлялись пытки, условия и медицинские услуги хорошие”, - написал Овчарук.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
Между тем в Кремле открестились от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет”.