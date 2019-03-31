В сети показали ликвидированного боевика "ЛНР" с позывным "Сопилка" (фото)

Террорист подорвался на мине.

Террористы "ЛНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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Ликвидированного боевика показал в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что 29 марта "бригада-200" пополнилась Сопильняком ("Сопилкой") Владиславом из города Хрустальный (Красный Луч) Луганской области. Террорист подорвался на мине.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск вблизи Авдеевки и села Пески.