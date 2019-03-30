Боевики дважды обстреляли позиции ООС: один военный ранен
19:02, 30 марта 2019Война
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Противник открывал огонь вблизи Авдеевки и села Пески. Подразделения Вооруженных сил Украины дали адекватный ответ боевикам.
Обстрелянные сепаратистами подразделения нанесли ответный огневой удар / фото УНИАН
С начала текущих суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск вблизи Авдеевки и села Пески.
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Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения, обстрелянные противником, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Как сообщал УНИАН, 29 марта ситуация в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась: оккупанты 19 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.
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