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Боевики дважды обстреляли позиции ООС: один военный ранен

19:02, 30 марта 2019
Война
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Обстрелянные сепаратистами подразделения нанесли ответный огневой удар / фото УНИАН

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Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, обстрелянные противником, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 29 марта ситуация в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась: оккупанты 19 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

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Теги: #сутки в АТО#боевики обстреливают ВСУ