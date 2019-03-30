Боевики дважды обстреляли позиции ООС: один военный ранен

Противник открывал огонь вблизи Авдеевки и села Пески. Подразделения Вооруженных сил Украины дали адекватный ответ боевикам.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск вблизи Авдеевки и села Пески.

Читайте такжеВСУ нанесли сокрушительный удар на Донбассе - блиндажи оккупантов взлетели на воздух (видео)

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, обстрелянные противником, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 29 марта ситуация в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась: оккупанты 19 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.