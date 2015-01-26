"Киборги" контролируют пожарную часть, диспетчерскую башню и взлетную полосу аэропорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«Донецкий аэропорт находится под частичным контролем наших военных», - отметил он.

Читайте такжеПорошенко: Донецкий аэропорт должен был стать демилитаризированной зоной«Линия фронта проходит непосредственно через Донецкий аэропорт, новый и старый терминалы полностью разрушены, и наши военные держат оборону в районе пожарной части и диспетчерской башни, а также взлетно-посадочной полосы», - сказал Полевой.

По его словам, вся остальная территория Донецкого аэропорта находится под огневым контролем.