Бои вблизи Донецкого аэропорта продолжаются - силы АТО удерживают позиции

Бои в районе Донецкого аэропорта продолжаются, силы АТО удерживают позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.

«Ситуация в Донецком аэропорту не изменилась. Часть его контролируется украинскими военнослужащими. В то же время аэропорт сейчас является полем боя, там фиксируются столкновения, со стороны противника – обстрелы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с поля боя в районе Донецкого аэропорта эвакуированы еще шесть раненых бойцов.

Об этом в Facebook сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

«Закончили операцию по эвакуации раненых с поля боя в районе ДАП бойцов славной 93-й ОМБр. Шесть бойцов доставлены в госпиталь. Спасибо за помощь всем» кто принял участие», - написал Будик.