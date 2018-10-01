Господин Пушилин - надежный гарант выборов в "ДНР"

Уже на следующий день после того, как врио главы «МММ» Денис Пушилин официально вступил в борьбу за кресло президента "ДНР", стало ясно, что эти выборы станут самыми честными за всю историю независимого Донецка, тем более что раньше их тут ни разу не было и не факт, что будут.

Именно поэтому в Киеве так панически боятся процесса народного волеизъявления на Донбассе: честное голосование гордых граждан молодой республики за последнего оставшегося в живых кандидата может стать образцом для угнетенных хунтой народных масс отсталой Украины, привыкших голосовать под дулом натовской трембиты и не имеющих ни малейшего понятия о том, что выборы могут быть свободными от всего, вплоть до претендентов. На этом и строится демократическая платформа фаворита нынешней предвыборной гонки Дениса Пушилина - верного сына Александра Захарченко, павшего жертвой Чебурашки и собственного нежелания уступить дорогу молодым , тем более что они его и не спрашивали.

«Глупо стоять на дороге у прогресса», - подумал временный преемник вождя господин Трапезников, уступая место Пушилину в соответствии с конституцией (да, у Пушилина есть конституция, говорят, скачал где-то на торрентах). «Ах ты пушок сраный, вонючий эмэмэмщик», - имея в виду Турчинова, подумал, в свою очередь, кандидат в президенты "ДНР" от коммунистической партии Донецка Игорь Хакимзянов, быстро пролетая над обломками партсъезда вследствие взрыва неустановленного предмета, предположительно Кота Леопольда, одетого в форму ополченца (знакомый почерк СБУ). Игорь Хакимзянов - смелый пацан, бывший министр обороны ДНР, и рассчитывавшая его запугать хунта сильно просчиталась, однако, увлекшись планами мести за обгоревшую рубашку, Хакимзянов совсем забыл подать в ЦИК подписные листы и, к сожалению, выбыл из предвыборной гонки.

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В то же время госпожа Губарева Екатерина, жена наркомана, ушла на съезд семейной партии «Свободный Донбасс» и тоже выбыла из предвыборной гонки, причем, сразу на подвал. В подвале ей было доведено , что партия «Свободный Донбасс» экспроприирована в пользу голодающих в лице господина Пушилина, а Екатерине, ранее числившейся в «СД» под номером один, присвоен почетный номер ноль. «Всем огромное спасибо за поиск и поддержку! Потом попала к Д. Пушилину», - пишет Екатерина в соцсетях и замолкает на сутки, после чего начинает новый статус словами: «Не передать ту боль, с которой снова мы узнаем о таких случаях...».

Обливаясь соплями, муж Екатерины несет в местный ЦИК подписные листы, в жилах Павла плещется марафет, в глазах - отсутствие иллюзий (что в общем странно для вечно вмазанного Павла): «Не буду удивлен, если ЦИК лишит меня шансов избираться и возглавить нашу Республику... В случае получения удостоверения кандидата на выборы Главы ДНР, в течение нескольких дней я презентую свою программу». Конечно, вряд ли Павел доживет до презентации своей программы, но у него есть шанс дожить до передоза, если ЦИК пожалеет бывшего «народного губернатора» и признает поданные им подписи подделкой.

Всего таких кандидатов, кроме Губарева и Пушилина, шестеро; Пушилин официально зарегистрирован, остальных проверяют. Угрозы демократическому процессу исключены: даже если все претенденты на пост главы молодой республики получат формальный допуск к агитационной работе, у Пушилина вагон времени. Достаточно взрывать по одному кандидату в 4-5 дней, чтобы завоевать заслуженную победу на выборах еще до дня голосования. Диверсионно-разведывательным группам СБУ останется лишь дождаться, пока в избирательной гонке останется последний участник, и в момент триумфа злодейски наступить ему на горло натовским сапогом - если, конечно, свои раньше не замочат. Слишком уж бойко начал свою предвыборную кампанию господин Пушилин, как бы шею раньше времени не свернул.

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Всех желающих помочь украинской армии принять посильное участие в уменьшении поголовья донецких кандидатов просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников