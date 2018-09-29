В оккупированном Донецке произошел взрыв, пострадал кандидат на пост главаря "ДНР" - СМИ (фото)

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР".

В оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека.

Об этом сообщает ряд СМИ из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области.

По их информации, одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов.

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР". Возле места происшествия находятся пожарные.

"Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридорном помещении", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Читайте также"Вы убираете Захара": СБУ обнародовала запись разговора о подготовке Пушилиным "переворота" в "ДНР" (аудио)

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».