"Вы убираете Захара": СБУ обнародовала запись разговора о подготовке Пушилиным "переворота" в "ДНР" (аудио)

В спецслужбе заявили, что получили аудиозапись подготовки Пушилиным окончательного решения «проблемы Захарченко».

Сотрудники Службы безопасности Украины получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности главаря боевиков, известного как «глава ДНР», Александра Захарченко так называемым главой «народного совета ДНР» Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошел 12 июня в 16:50 в ресторане Yuvam в турецком городе Анталия", - завили в Служба безопасности.

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"Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным «государственного переворота» в псевдореспублике. При обсуждении планов на «нейтральной территории» Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября текущего года действующего «главы ДНР» без проведения выборов. По его словам, с появлением нового и.о. «главы республики» «проблема Захарченко» будет решена", - утверждают в СБУ.

В СБУ заявили, что обнародуют наиболее показательные фрагменты переговоров из почти четырехчасовой «беседы».

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».