В Днепр вертолетом эвакуировали тяжелораненого военного

07:33, 06 июля 2018
Война
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Иллюстративное фото / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Военный направлен в больницу имени Мечникова в отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы.

Врачи рассказали, что проникающих ранений глаз нету, есть шансы на сохранение зрения бойцу.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими ранения в зоне проведения ООС на Донбассе.

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Теги: #Днепр#военный#больница им. Мечникова#раненый боец АТО