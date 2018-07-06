В Днепр вертолетом эвакуировали тяжелораненого военного
07:33, 06 июля 2018Война
76 0
Во время эвакуации раненый находился на исскуственной вентиляции легких.
Иллюстративное фото / фото УНИАН
В Днепр военным вертолетом эвакуировали военнослужащего, получившего многочисленные осколочные ранения.
Читайте такжеВ госпитале Днепра умерли двое раненых на Донбассе украинских военных
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
Военный направлен в больницу имени Мечникова в отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы.
Врачи рассказали, что проникающих ранений глаз нету, есть шансы на сохранение зрения бойцу.
Как сообщал УНИАН, 2 июля в Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими ранения в зоне проведения ООС на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter