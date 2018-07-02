В Одессу доставили борт с 13 ранеными украинскими военными, трое - "тяжелых" (фото)

Трое украинских бойцов находятся в тяжелом состоянии.

В Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими ранения в зоне проведения ООС на Донбассе.

Читайте такжеОсколки мины в черепе: в Днепре врачи спасают "тяжелого" бойца (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, в город доставили 13 раненых. "Встретили борт! 13 ребят... 3 тяжелых...", - говорится в его сообщении.

Ранее из Днепра во Львов специальным бортом доставили 11-х раненых военнослужащих ВСУ.