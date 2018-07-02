В Одессу доставили борт с 13 ранеными украинскими военными, трое - "тяжелых" (фото)
15:32, 02 июля 2018Новости регионов
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Трое украинских бойцов находятся в тяжелом состоянии.
В Одессу прибыл самолет с украинскими военными, получившими ранения в зоне проведения ООС на Донбассе.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, в город доставили 13 раненых. "Встретили борт! 13 ребят... 3 тяжелых...", - говорится в его сообщении.
Ранее из Днепра во Львов специальным бортом доставили 11-х раненых военнослужащих ВСУ.
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