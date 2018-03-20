Бизнес без моральных границ: журналисты выяснили, по каким схемам идет контрабанда в "ЛДНР" (видео)

Война на востоке Украины стала источником дохода не только для производителей оружия. "Граница" между черной зоной "ЛДНР" и Украиной приносит своим контролерам десятки и сотни миллионов гривень за счет контрабанды.

Контрабандный поток втянул в себя даже местных жителей, которым якобы для облегчения жизни построили рынок для продажи сельхозтоваров и продовольствия. А сейчас превратили его в перевалку для контрабандистов.

Донецкая область, контрольный пункт въезда-выезда Майорское. Именно здесь 8 марта задержали известного украинского переговорщика Владимира Рубана с целым арсеналом контрабандного оружия.

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И если с ОРДЛО к нам едет военный товар и уголь, то в непризнанные республики наши дельцы тянут в первую очередь продукты. Пересекая условную границу, украинский товар дорожает минимум вдвое, что создает привлекательные условия для бизнеса без моральных и государственных границ.

Глава администрации поселка Зайцево раскрыл секреты теневого бизнеса. Первый этап - заказ. Далее заказанный оккупантами товар грузовиками без препятствий доставляют на гуманитарно-логистический центр. А с территории непризнанной республики "вытекают" "челноки".

Ранее правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили на временно оккупированную территорию Донбасса товаров на общую сумму свыше 50 млн грн.