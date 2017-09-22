Правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили в "ЛДНР" товаров более чем на 50 млн грн

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили на временно оккупированную территорию Донбасса товаров на общую сумму более 50 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«В течение 2015-2016 годов группа лиц способствовала деятельности террористической организации путем заключения фиктивных международных контрактов с юридическими лицами - нерезидентами о поставке продуктов питания и товаров широкого потребления в Азербайджанскую Республику, Республику Гана и Республику Турция. Однако, используя схему прерванного транзита по территории Российской Федерации, злоумышленники поставляли указанные товары на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые участки государственной границы, общая сумма финансирования составила более 50 млн гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что такая схема позволила злоумышленникам путем уклонения от уплаты налогов незаконно получить более 6 млн грн налога на добавленную стоимость.

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Правоохранителями проведено 20 санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях лиц, причастных к совершению уголовного преступления в городе Харькове и Харьковской области, и изъята компьютерная техника, печати, таможенные документы с оттисками печатей так называемой таможни «ДНР» и «ЛНР».

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.