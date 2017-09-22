Правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили в "ЛДНР" товаров более чем на 50 млн грн

16:53, 22 сентября 2017
Война
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В прокуратуре отметили, что такая схема позволила злоумышленникам путем уклонения от уплаты налогов незаконно получить более 6 млн грн налога на добавленную стоимость.

Минобороны Украины

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили на временно оккупированную территорию Донбасса товаров на общую сумму более 50 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«В течение 2015-2016 годов группа лиц способствовала деятельности террористической организации путем заключения фиктивных международных контрактов с юридическими лицами - нерезидентами о поставке продуктов питания и товаров широкого потребления в Азербайджанскую Республику, Республику Гана и Республику Турция. Однако, используя схему прерванного транзита по территории Российской Федерации, злоумышленники поставляли указанные товары на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые участки государственной границы, общая сумма финансирования составила более 50 млн гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что такая схема позволила злоумышленникам путем уклонения от уплаты налогов незаконно получить более 6 млн грн налога на добавленную стоимость.

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Правоохранителями проведено 20 санкционированных обысков в офисных и жилых помещениях лиц, причастных к совершению уголовного преступления в городе Харькове и Харьковской области, и изъята компьютерная техника, печати, таможенные документы с оттисками печатей так называемой таможни «ДНР» и «ЛНР».

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Теги: #ОРДЛО#лднр#контрабанда на Донбассе#правоохранители задержали злоумышленников