Существует несколько фундаментальных причин, опирающихся на законы физики.

Истребители с каждым поколением прогрессируют в боевой мощи и топливной экономичности, но одно остается неизменным: чем ниже летит истребитель, тем больше топлива он сжигает. Это объясняется несколькими причинами, пишет WioNews.

В целом разница в расходе топлива на малой и большой высоте может составлять около 30% Так что это напрямую влияет на дальность и продолжительность миссии, а следовательно и на ее планирование. Что касается причин такой разницы, то они следующие.

Плотность воздуха

Это главная причина, хотя и не единственная. Как известно из школьного курса физики и географии, плотность воздуха выше у поверхности земли и ниже на больших высотах. А чем плотнее воздух, тем большее сопротивление он создает для объектов, движущихся с высокой скоростью. Чем больше сопротивление, тем больше энергии требуется для его преодоления. А истребитель берет энергию из топлива. Следовательно, больше сопротивления воздуха - больше топлива нужно.

Эффективность работы двигателя

Эта причина тесно связана с предыдущей. Реактивные двигатели современных истребителей спроектированы так, что наиболее эффективного режима работы они достигают в условиях разреженного воздуха. Тогда сгорание топлива происходит более эффективно, а следовательно и потребность в нем немного меньше.

Маневры и изменения скорости

Боевые или тренировочные миссии на низкой высоте почти всегда требуют активного маневрирования - как для уклонения от вражеских систем ПВО, так и для избежания столкновений с элементами ландшафта (горами, холмами, высотными зданиями). Каждый такой маневр увеличивает расход топлива. Тогда как спокойный полет на стабильной скорости высоко в небе подобных дополнительных расходов топлива не требует.

