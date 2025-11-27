Специалисты советуют помочь вашему растению подготовиться к ежегодному цветению.

Высокие, тонкие стебли, а также нежные, изогнутые цветы орхидей делают их популярными и любимыми комнатными растениями многих людей. Однако иногда орхидеи могут перестать цвести, поэтому издание martha stewart объяснило, что делать в таком случае.

В чем нуждается ваша орхидея?

Эксперты определили более 25 тысяч видов орхидей, которые цветут в разных уголках мира. Несмотря на то, что основные потребности каждого сорта подобные, чтобы ваша орхидея цвела лучше, нужно понимать ее специфические потребности и сезон роста.

"Орхидеи настолько разнообразны, что на рынке представлено много разных видов, и каждая группа требует несколько разных условий для роста и цветения. Первый шаг - это исследование вида орхидеи, которую вы имеете, чтобы понять, какие условия необходимы для ее роста и ухода", - отметил Марк Хачадуриан, старший куратор орхидей в Нью-Йоркском ботаническом саду.

Обеспечьте достаточное количество света

Бабочковые орхидеи (Phalaenopsis) являются самым распространенным видом комнатных орхидей. Эти растения имеют белый, розовый, фиолетовый и оранжевый оттенки и дают наибольшее количество цветов, когда находятся в ярком, непрямом свете.

"Бабочковые орхидеи известны своей способностью выдерживать условия слабого освещения, но если вы хотите оптимизировать их цветения, лучше всего подойдет яркое место. Если есть возможность, выберите место в пределах 2-3 футов (одного метра - УНИАН) от окна, выходящего на восток или запад; если вы живете на севере, подойдет и окно, выходящее на юг", - посоветовал Джастин Хэнкок, садовник из Costa Farms.

Поливайте с осторожностью

Эксперты рекомендуют поддерживать здоровье орхидеи, поливая ее, когда почва в горшке становится сухой, ведь это будет способствовать повторному цветению.

"Многие люди считают, что это означает раз в 10-14 дней, но на самом деле все зависит от условий - освещения, температуры, типа почвы, количества воды, которую вы используете за один раз и тому подобное. Если вы сомневаетесь, лучше держать вашу орхидею немного суше, чем слишком влажной", - добавил Хэнкок.

Удобряйте в течение года

Специалисты советуют помочь вашему растению подготовиться к ежегодному цветению, хорошо подпитывая его в течение года.

"Орхидеи нуждаются в питательных веществах, чтобы расти и цвести лучше", - отметил Хачадуриан.

Поэтому эксперты отмечают, что стоит искать удобрение, специально разработанное для орхидей, или разбавлять универсальное удобрение для комнатных растений на 25 процентов.

"Если у вас есть готовое удобрение, вместо того, чтобы применять его в полной концентрации, разбавьте его в соотношении три части воды на одну часть удобрения. Если вы используете жидкое или порошковое удобрение, которое смешивают с водой, используйте в четыре раза больше воды, чем обычно для комнатных растений", - говорит Хэнкок.

В то же время точные пропорции могут отличаться в зависимости от удобрения, которое вы используете, поэтому следует всегда следовать инструкциям на упаковке.

