В этом году в рамках традиционной рождественской локации "Зимняя Страна" на ВДНХ в Киеве работает парк металлических инсталляций с LED-подсветкой "Illuminarium. Магия света".
Посетителей парка встречают неоновые сказочные животные, мифические персонажи, волшебные деревья и абстракции до 7 метров высотой. Изюминка пространства – иллюминированное пшеничное поле площадью 100 квадратных метров.
Также на территории парка работает фудкорт с вкусностями и теплыми напитками, а для самых маленьких посетителей в выходные дни устраиваются праздничные квесты и игры.
Смотрите фоторепортаж УНИАН из парка световых инсталляций "Illuminarium. Магия света".
Как попасть в парк "Illuminarium. Магия света" на ВДНХ
Арт-пространство "Illuminarium. Магия света" расположено на территории ВДНХ рядом с оранжереей. Посетить его можно ежедневно с 15:00 до 22:00, он будет работать до 18 февраля 2024 года.
Вход на территорию парка платный, билеты можно приобрести как в кассах возле двух входов, так и онлайн на официальном сайте ВДНХ по цене:
- 250 грн для взрослых
- 150 грн для детей от 7 лет
- 450 грн за участие в квесте, входной билет входит в стоимость
- для детей до 7 лет, участников боевых действий, бойцов ВСУ и лиц с инвалидностью вход бесплатный
Как сообщал УНИАН, "Зимняя страна" на ВДНХ будет работать с 9 декабря 2023 года до 17 марта 2024 года. Традиционно киевляне и гости города смогут посетить большой каток, парк аттракционов, фуд-корт и еще несколько праздничных локаций.
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