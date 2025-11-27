Разговор состоялся накануне визита Зеленского в Белый дом, напоминают журналисты.

В октябре в СМИ активно обсуждалась возможность предоставления Украине американский ракет Tomahawk. 17 числа президент Украины Владимир Зеленский совершал визит в Белый дом с надеждой на положительное решение, но американский лидер Дональд Трамп отказал.

Как сообщает Bloomberg, такую позицию президент США занял после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Состоялся он накануне визита Зеленского в Вашингтон – 16 октября.

Эта информация появилась в большом материале, где журналисты обнародовали детали разговоров спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с представителем Кремля Юрием Ушаковым.

По словам последнего, во время разговора с Трампом правитель РФ предупредил его, что передача ракет Tomahawk Украине "приведет к эскалации войны и ухудшению отношений между США и Россией".

Американские чиновники говорят, что хотя Трамп и раньше выражал обеспокоенность по поводу сокращения запасов Tomahawk у Штатов, именно разговор с Путиным убедил его не поддерживать отправку этих ракет Украине.

Ракеты Tomahawk для Украины: вы могли это пропустить

В ноябре посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о "позитивных" переговорах по закупке ракет "Томагавк". Также речь идет о приобретении другого дальнобойного оружия, говорила она.

The Hill писало, что Трамп не рассматривает поставки этих ракет Украине, но может изменить свое мнение. Издание напомнило, что Пентагон дал "зеленый свет" на этот шаг. Ведомство пришло к выводу, что предоставление ракет Украине не окажет негативного влияния на американские запасы.

