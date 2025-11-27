Усилия Вашингтона наталкиваются на позицию Кремля, Путин по-прежнему не готов к каким-либо уступкам.

Почти четыре года войны между Россией и Украиной принесли почти четыре года мирных планов — и почти четыре года провалившихся переговоров. Однако, опираясь на свой успех в Газе, нынешний президент США Дональд Трамп инициировал новую попытку положить конец полномасштабным боевым действиям.

В привычной для него манере американский лидер попытался продавить соглашение "силой личности" и жестким дедлайном, продвигая набор тезисов на одной странице, которые должны были привести к миру, пишет The Telegraph. Как и в соглашении по Газе, в плане была предусмотрена мирная группа под руководством Трампа, обмен пленными и международное финансирование восстановления.

Но в отличие от Газы, на этот раз инициатива уперлась в лидера, который не готов к миру, заявляют журналисты. "Нет никаких признаков того, что Россия хочет заключить соглашение. И в этом суть: мир любой ценой, к которому сейчас, похоже, склоняются США, — это не мир", — заявила экс-посол США в Украине Бриджит Бринг в комментарии NPR.

Новый мирный план - главные проблемы

Детали новой инициативы появились в начале прошлой недели. США через спецпосланника Стива Уиткоффа вели работу с Москвой над 28-пунктным планом, согласно которому Украина должна была уступить России весь Донбасс, ограничить численность армии 600 000 военнослужащими и отказаться от намерения вступить в НАТО (которое якобы больше не будет принимать новых членов).

В обмен Россия обязалась бы не наносить новых ударов по Украине — под угрозой восстановления санкций. Трамп активно поддержал предложение, рассчитывая на очередную громкую сделку и, возможно, на Нобелевскую премию мира. Он установил крайний срок — до Дня благодарения (27 ноября), дав Киеву время до четверга принять условия.

План вызвал шок в Украине и европейских столицах — там указали, что он фактически поощряет российскую агрессию, пишет СМИ. Далее последовала дипломатическая суета: американские и украинские представители встретились в Женеве в воскресенье, чтобы переписать план.

Как сообщается, уже во вторник глава армии США Дэн Дрисколл провел переговоры с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби. Также обсуждается возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. Сам президент США заявил, что встретится с украинским лидером только когда соглашение будет на финальной стадии.

Такое уже было

Опытные наблюдатели напоминают: подобное уже происходило дважды — в апреле, когда "финальное предложение" Трампа закончилось одним из крупнейших российских ударов за всю войну, и в августе, когда саммит Трамп-Путин ни к чему не привел.

Почему же попытка повторяется именно сейчас, ответила старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre Татьяна Становая. "Во-первых, Уиткофф переключился с Газы на Украину — у него просто появилось больше времени. Во-вторых, это связано с ситуацией Украины", — сказала она.

В материале говорится, что на фоне коррупционного скандала и трудностей на фронте давление на Зеленского усиливается. Но Путин, напротив, снова и снова демонстрирует, что его требования — аннексия территорий, контроль над Украиной, запрет на расширение НАТО — остаются неизменными, и если их не выполнят, война продолжится.

"Позиция Путина проста: мы готовы закончить войну хоть завтра, если украинцы примут все наши требования. Компромиссы невозможны", — говорит Становая. Это делает сравнения с Газой весьма ограниченными.

ХАМАС был ослаблен. Израиль подходил к завершению своих военных целей. Палестинцы хотели прекращения бомбардировок, а израильтяне — возвращения заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил огромную тактическую ошибку, поссорившись с Катаром — и это дало Трампу определенные рычаги давления.

Но ситуация с Украиной иная: Зеленский сохраняет поддержку общества, несмотря на обвинения его окружения в попытке украсть $100 млн из энергетического сектора, пишет СМИ. Путин же, выросший в Ленинграде с памятью о блокаде, прекрасно понимает цену затяжного ожидания — и готов тянуть время.

Заместитель директора программы "Россия–Евразия" Chatham House Ореста Луцевич пишет, что 28-пунктный план — часть "мастерской" операции Путина, направленной на выигрыш времени для армии. "Путин использует Трампа, чтобы выиграть время", — отмечает она. Его цели — сорвать выполнение нефтяных санкций, вступивших в силу 21 ноября 2025 года, и затянуть принятие закона о вторичных санкциях в Конгрессе США.

Мирный план Трампа - решения и последствия

Москва быстро отвергла контрпредложения европейских стран и во вторник дала наиболее ясный ответ: она ударила по Украине 22 ракетами и более чем 460 дронами, убив семерых мирных жителей. Это была четвертая по масштабам дроновая атака за всю войну.

Кроме того, ранее УНИАН сообщал, что плохой мир для Украины станет источником проблем и для США. Такой документ не сможет сдержать агрессию РФ в будущем.

