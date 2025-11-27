Зимой в Италию прибывает немало любителей горных лыж.

Популярные туристические страны Европы продолжают вводить новые запреты и ограничения для отдыхающих. На этот раз отличилась Италия, пишет Euronews.

Новый горнолыжный сезон в этом году стартовал с новыми правилами безопасности. С 1 ноября ношение шлема является обязательным для всех, кто катается на горнолыжных трассах страны. Причем это касается не только лыжников, но также сноубордистов и саночников. До сих пор такие требования существовали только для несовершеннолетних лыжников.

Но это еще не все. Согласно новым правилам, шлем должен быть не любым, а таким, который имеет сертификат CE. Он указывает, что продукт соответствует стандартам ЕС по охране здоровья, безопасности и окружающей среды.

Нарушителям этого правила могут грозить штрафы в размере 200 евро. Также им могут временно запретить пользоваться подъёмниками на горнолыжных трассах.

Как отмечает Euronews, до сих пор ни одна другая страна мира столь строго не требовала ношения шлемов всеми лыжниками, хотя во многих странах есть такие требования для несовершеннолетних отдыхающих.

Также указывается, что на горнолыжных трассах в Италии действует запрет на употребление алкоголя, а кое-где даже на обычную еду, если есть её прямо на подъёмнике или в зонах спуска.

Другие туристические запреты

Как писал УНИАН, островное государство Мальдивы с 1 ноября ввело жесткий запрет на табакокурение для молодежи - всех, кто родился после 2006 года. Запрет распространяется также и на туристов.

Также мы рассказывали, что в испанской Барселоне под запрет попали организованные экскурсии по барам. Во время таких экскурсий туристов водят по местным барам, одновременно рассказывая им о местных достопримечательностями и предлагая попробовать спиртное.

