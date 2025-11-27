Убытки от плохой сделки выходили бы за пределы линии фронта в Украине.

В стремлении достичь дипломатической победы в вопросе российско-украинской войны Белый дом должен помнить о цене слабого соглашения. Такой документ не сможет сдержать агрессию РФ в будущем, и именно это произошло бы в случае принятия 28-пунктного "мирного плана" Соединенных Штатов Америки.

Об этом в своем материале для Bloomberg пишет основатель агентства Майкл Р. Блумберг. Он отметил, что первоначальное предложение в значительной степени отражало приоритеты Москвы. От Украины требовали отдать подконтрольные ей территории, сократить численность Вооруженных сил, а также провести выборы (в установленное Кремлем время). При этом никаких подобных обязательств не накладывали на агрессора Россию.

"Гарантии безопасности, хоть и были сильнее, чем раньше, были структурированы таким образом, что позволяли президенту Владимиру Путину при желании спровоцировать их крах", – пояснил автор.

Сейчас обсуждается новый проект соглашения, однако наиболее спорные вопросы – включая возможные территориальные уступки – остаются нерешенными. Блумберг акцентирует, что невыгодное соглашение будет угрозой не только для Украины, но и для интересов самих Соединенных Штатов.

В случае одобрения такого соглашения Россия получила бы военное преимущество, которое бы угрожало Европе. Пентагону, вероятно, придется усилить поддержку союзников по НАТО – как войсками, так и вооружением, что оставит меньше ресурсов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

И как показывают уроки прошлого, если российский диктатор нарушит соглашение, Вашингтону придется либо противостоять, что повлечет риски втягивания Штатов в более запутанную войну, либо же оказаться "бумажным тигром", считает основатель агентства.

Сильная Украина лучше всего отвечает интересам США

Убытки от плохой сделки выходили бы за пределы линии фронта, пишет Блумберг. Отказ США от Украины превратил бы ее в еще один Афганистан. Уязвимые государства пришли бы к выводу, что им нужны собственные средства сдерживания, что способствовало бы распространению ядерного вооружения. Либеральный порядок также был бы подорван.

"США должны осознать, что их интересам лучше всего соответствует сильная Украина, которая является частью Европы и может защищать себя в долгосрочной перспективе с помощью западного оружия и разведки. Любая сделка, которую в конечном итоге поддержит Белый дом, не должна подрывать эту возможность", – добавляет автор.

Поэтому первым шагом, как говорят в Европе, должно быть прекращение огня на нынешней линии фронта, а уже потом – разговоры о территориях. Также Украина не должна быть вынуждена ограничивать численность своего войска или присутствие войск других стран на своей территории.

Кроме того, должны быть разработаны четкие гарантии безопасности с условиями для принятия мер. В то же время замороженные активы РФ надо направить на восстановление Украины, а не в частные коммерческие предприятия США и России, добавляет основатель издания.

Какие шаги должны предпринять США, Европа и Украина

По мнению Майкла Р. Блумберга, Конгресс США должен давить на администрацию Трампа для передачи Украине ракет "Томагавк". Германия так же должна поставить Киеву ракеты дальнего действия "Таурус".

Европа, вопреки разногласиям, должна выделить Украине репарационный кредит за счет российских активов, добавляет он.

Американские законодатели также должны принять двухпартийный закон, уполномочивающий президента накладывать вторичные санкции на покупателей российской продукции. И они должны автоматически вводиться в случае возобновления боевых действий.

В то же время в Украине должны расследовать коррупционный скандал и привлечь виновных к ответственности, пишет Блумберг, чтобы восстановить доверие к власти как внутри страны, так и за рубежом.

"Если Путин откажется от таких условий, его неискренность в отношении мира станет по крайней мере очевидной. Российский лидер неоднократно давал понять, что контроль над Украиной является центральным элементом его видения восстановления величия своей страны. Этот проект требует продолжения авторитаризма внутри страны и агрессии за ее пределами, что приводит к порабощению россиян и постоянным угрозам соседям. Единственный мир, которого должны добиваться США, – это мир, который сдерживает его амбиции, а не поощряет их", – констатировал Блумберг.

Война в Украине: другие заявления

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что если в рамках мирного соглашения на численность ВСУ наложат ограничения, аналогичные меры должны быть приняты и в отношении России. Она акцентировала, что исторически именно Россия представляла угрозу для стран-соседей.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что российский правитель Путин должен признать, что у него нет выбора, чтобы успешно выйти из войны против Украины.

