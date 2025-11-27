Несколько дней стремительной дипломатии - от Женевы до Абу-Даби - не принесли прорыва: Москва ясно дала понять, что не готова обсуждать ни уступки, ни компромиссы.

Президент США Дональд Трамп пытается создать неостановимый импульс к миру в Украине, однако, похоже, его усилия уперлись в тупик — Кремль ясно дал понять, что не собирается идти на уступки. Москва не проявила ни малейшего интереса к соглашению, которое бы не удовлетворяло всем ее требованиям, несмотря на несколько дней дипломатического марафона с участием американских, европейских, российских и украинских чиновников.

Хотя Киев и его европейские партнеры сумели отбить поддержанный США 28-пунктный план, который многие считали фактической капитуляцией, давно очевидно: любое урегулирование, приемлемое для Украины, автоматически будет отвергнуто Москвой, пишет The Times.

На вопрос, близок ли мир, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: "Пока преждевременно говорить об этом". Замминистра иностранных дел Сергей Рябков также опроверг заявление Трампа о том, что Москва якобы согласилась смягчить часть своих требований.

Видео дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергнет любой план, который не исключает вступление Украины в НАТО, не предусматривает передачи территорий России и не позволяет Кремлю ограничивать численность украинской армии.

Некоторые критики выражают убеждение, что украинские чиновники хорошо понимают: реальных шансов на мирное соглашение почти нет, а участие Киева в переговорах направлено главным образом на то, чтобы Трамп снова не обвинил Зеленского в срыве "мирного процесса".

"Смысл участия Украины в мирном процессе Трампа — не дать обвинить себя в его срыве. Все это понимают, но делают вид, что нет. Я сочувствую всем, кто вынужден участвовать в этом фарсе", — написал в соцсетях аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

Хотя США больше не выделяют Украине прямой финансовой помощи, Вашингтон продолжает делиться критически важной разведкой, позволяющей Киеву наносить дальние удары по территории России. Америка также продает оружие союзникам, которые затем передают его Украине, включая жизненно важные для защиты столицы ракеты Patriot.

Но недавно Белый дом заявил, что не сможет "вечно" продолжать эти продажи. Комментарий был воспринят как завуалированное предупреждение: поставки могут быть прекращены, если Зеленский вскоре не согласится на сделку.

Мирный план и скандал с Уиткоффом

Сообщается, что переговоры оказались под ударом из-за утечки телефонного разговора между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленными российскими переговорщиками в октябре. На одной из записей Уиткофф сказал помощнику Путина Юрию Ушакову, что испытывает "глубочайшее уважение" к президенту РФ, а также предложил Кремлю льстить Трампу за его "мирные усилия".

Хотя Россия уже не раз заявляла, что ее цель — вернуть Украину в сферу влияния Москвы, запись также показала, что Уиткофф, похоже, верит в возможность сделки в обмен на территории на востоке Украины.

Первоначальный же план, поддержанный Трампом, возник после переговоров Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева во Флориде. В другой утекшей записи Дмитриев намекал, что может "слить" этот документ в прессу, пишет СМИ. Уиткофф же в ближайшие дни собирается в Москву на встречу с Путиным.

Даже несмотря на защиту со стороны Трампа, записи вызвали критику внутри Республиканской партии. Конгрессмен Брайан Фицпатрик назвал их доказательством "нелепых закулисных шоу и тайных встреч", мешающих работе госсекретаря Марко Рубио. Дон Бэкон обвинил Уиткоффа в том, что он "ведет себя так, будто работает на Россию", и потребовал его увольнения.

Ушаков назвал утечку "неприемлемой" и предположил, что это может быть попытка дискредитировать Уиткоффа его врагами в США. Дмитриев же просто назвал запись "фейком".

Ранее УНИАН сообщал, кто "слил" разговор Уиткоффа с советами для Кремля. Этот материалы пролил свет на "сомнительную лояльность Уиткоффа" и возможное влияние Москвы на американские усилия в переговорах по завершению войны. Но "откуда растут ноги" утечки до сих пор является одним из главных вопросов.

Кроме того, мы также рассказывали, почему в результате скандал с Уиткоффом не получился. Появление американского мирного плана по Украине, в котором четко просматривались интересы Москвы, вызвало немало удивления, но теперь картина стала значительно понятнее.

Вас также могут заинтересовать новости: