В частности, могут быть изменены критерии признаков трудовых отношений, говорит Железняк.

В среду, 26 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о достижении договоренности с Международным валютным фондом о новой программе поддержки в размере более 8 млрд долларов. Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, как новое соглашение может отразиться на украинцах.

Политик отметил, что в своем пресс-релизе МВФ заявил, что кроме реализации стратегии реструктуризации долга для восстановления долговой устойчивости, власти Украины также обязались активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и минимизации налогообложения. Кроме того, Киев должен расширить налоговую базу.

"В частности, речь идет о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмене исключений относительно обязательной регистрации плательщиков НДС", – сказано в сообщении.

Железняк "перевел на простой язык" указанные требования. По его словам, для украинцев это может вылиться в следующие нововведения:

"налог на OLX",

изменение льготы на посылки,

изменения критериев, когда ФЛП должен платить НДС,

изменения критериев признаков признаков трудовых отношений.

"Я еще жду документ, но думаю, плюс-минус я вам перевел правильно", – добавил нардеп.

Новая программа поддержки от МВФ

По словам Юлии Свириденко, новая программа рассчитана на 4 года. Она предусматривает предоставление поддержки в размере 8,2 млрд долларов.

Премьер отметила, что договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.

В то же время Национальный банк Украины отметил, что МВФ ожидает, что новая программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для покрытия финансовых потребностей Украины.

