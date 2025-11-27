Исполнитель также показал своих родителей и сестер.

Народный артист Украины Иво Бобул удивил архивным фото своих поклонников.

На днях артист опубликовал в своем Facebook снимок, который был сделан много лет назад. На нем маленький будущий певец сидит на коленях у отца, а рядом его сестры и мама. Сколько лет Иво на фото - он не отметил, однако подчеркнул, что у него было счастливое детство.

"Это мои родители и мои сестры. А я маленький у папы на коленях сижу. Счастливое детство", - подписал кадр Бобул.

Кстати, Иво родился в Черновицкой области в многодетной семье румынского происхождения. Его отец работал лесничим, а мать была домохозяйкой.

Реакция сети

Поклонники засыпали комплиментами исполнителя и его родных в комментариях:

"Какая замечательная семья! Какие все красивые!"

"Невероятное фото"

"Какая семья! Еще никто не знал, что из того маленького и веселого мальчика вырастет такой известный певец"

"Прекрасные родители! Приятно увидеть семейную идиллию, в которой вы росли".

