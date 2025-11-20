Главную елку города зажгут 5 декабря.

Торжественное открытие елки во Львове запланировано накануне Дня Святого Николая - 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В ведомстве проинформировали, что в этом году более 15 елок претендуют стать главной рождественской красавицей города.

В частности, заявки поступили из с. Яворов, с. Зимняя Вода, с. Заверешица, с. Мшана, с. Сокольники (два предложения), с. Пески, г. Городок, с. Рудно, Белогорща, Львов (четыре дерева). В мэрии добавили, что каждая из них имеет интересную историю.

Видео дня

По словам руководительницы управления культуры департамента образования и культуры Львовского городского совета Марты Бешлей, город не тратит средств на елку.

"Львовяне и жители окрестных общин дарят дерево на безвозмездной основе. Монтаж также не требует дополнительных затрат - используют имеющиеся в городе конструкции и прошлогоднюю иллюминацию", - рассказала чиновница.

Отмечается, что решение относительно главной елки город финализирует в ближайшие дни. Торжественное открытие традиционно запланировано накануне Дня Святого Николая - 5 декабря.

Какой была главная елка Львова в прошлом году

В 2024 году главную елку Львову подарила семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки Яворивского района Львовской области.

Высота дерева составляла около 16 метров. Елке было примерно 20 лет.

Супруги поделились историей о том, как смогли вырастить во дворе такое высокое дерево. Так, Анна в 2004 году случайно нашла поломанный саженец на дороге, он был небольшим, но с корешками. Муж с внуком решили посадить деревце во дворе. По словам дочери Натальи, в первые годы елка была совсем маленькая, росла плохо, но отец за ней хорошо ухаживал, поэтому дерево стало высоким и начало создавать неудобства в хозяйстве. Четыре года семья думала о том, чтобы елку срезать, и приняла решение подарить ее Львову на рождественские праздники.

Вас также могут заинтересовать новости: