Мозг человека проходит через несколько четко обозначенных фаз на протяжении жизни, а ключевые поворотные моменты происходят в возрасте 9, 32, 66 и 83 года.

К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета, пишет Би-би-си. Авторы исследования рассчитывают, что эти знания помогут лучше понять почему риски психических расстройств и деменции меняются с возрастом.

Отмечается, что исследователи пришли к выводу, что мозг остается в фазе юности, пока ему не исполнится около 30 лет - именно этот возраст считается пиком расцвета организма.

По мере приобретения новых знаний и опыта мозг постоянно меняется, но исследование выяснило, что это не один плавный процесс, проходящий всю жизнь.

Этот процесс имеет 5 фас работы мозга:

Детство - от рождения до 9 лет;

Юношеский период - с 9 до 32 лет;

Взрослость - с 32 до 66 лет;

Раннее старение - с 66 до 83 лет;

Позднее старение - с 83 лет и далее.

"Мозг перенастраивается на протяжении всей жизни. Он все время усиливает одни связи и ослабляет другие, и это не постоянный, ровный процесс - есть колебания и фазы перестройки мозга", - рассказала изданию один из авторов исследования, доктор Алекса Моусли.

В первый период (фаза детства) мозг быстро увеличивается в размерах, но одновременно "прореживает" избыточное количество связей между нервными клетками - синапсов, которые были созданы в самом начале жизни.

На этом этапе работа мозга похожа на действия ребенка, который гуляет по парку и идет туда, куда ему вздумается.

Однако все резко меняется примерно с 9 лет, когда связи в мозге начинают перестраиваться ради предельной эффективности. "Это огромный сдвиг", прокомментировала Моусли, называя этот переход самым значительным в жизни человека.

Именно в это время появляется самый высокий риск возникновения психических расстройств.

Отмечается, что в том, что юношеская фаза начинается именно с наступлением полового созревания, нет ничего удивительного. А удивитель то, что эта фаза заканчиваеся намного позже, чем ранее считали ученые.

"Считалось, что юношество ограничивается подростковым возрастом, позже нейробиология показала, что оно продолжается и после 20, а теперь - вплоть до 32", - написало издание.

Моусли отметила, что показатели работы мозга достигают пика в первые годы после 30 лет, то есть в самом конце фазы, тянущейся с 9 до 32. Ученая удивлена тем, что мозг остается в одной фазе развития такое длительное время.

Затем наступает период стабильности - взрослость является самой продолжительной в жизни мозга. Изменения в это время идут значительно медленнее по сравнению с юношеским периодом. Но, по словам ученых, в этот период человек выходит на своеобразное "плато интеллекта и личности".

Этап раннего старения начинается примерно в 66 лет, но это не резкое ухудшение эффективности мозга. Вместо того, чтобы работать как единый скоординированный орган, мозг все больше разделяется на отдельные области, которые при этом тесно взаимодействуют.

Именно в этом возрасте обычно начинают проявляться деменция и высокое давление, влияющие на состояние мозга.

Затем, в возрасте 83 лет, человек вступает в финальную стадию под названием позднее старение. Изменения мозга на этом этапе похожи на симптомы раннего старения, но выражены сильнее.

