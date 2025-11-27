Гиперзвуковыми считаются ракеты, скорость которых составляет 5 Мах или более.

Гиперзвуковые ракеты являются одной из самых обсуждаемых оборонных технологий. Такое оружие движется со скоростью, в разы превышающей скорость звука, и может маневрировать во время полета.

Ресурс Wion отмечает, что гиперзвуковое оружие становится следующим большим сдвигом в военной стратегии и сдерживании по мере расширения арсеналов разных стран. Авторы рассказали, какие ракеты считаются гиперзвуковыми, и какие страны уже имеют такое оружие.

Гиперзвуковые ракеты – основные требования

Гиперзвуковыми считаются ракеты, скорость которых составляет 5 Мах или более (превышает 6100 км/ч). Для работы в экстремальных условиях, когда атмосферное трение генерирует тепло, в этих ракетах используют специальные материалы и системы наведения.

"Гиперзвуковые ракеты сконструированы таким образом, чтобы нанести удар до того, как большинство оборонительных сетей смогут их отследить, обработать и перехватить. Когда аналитики по вопросам обороны и правительства обсуждают гиперзвуковое оружие, они обычно имеют в виду очень конкретный класс современных систем", – говорится в материале.

Типы гиперзвукового оружия

Современные гиперзвуковые системы делятся на две основные категории: гиперзвуковые планерные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты. Первый тип доставляется в верхние слои атмосферы ракетами, после чего отсоединяются и движутся к своим целям с гиперзвуковой скоростью.

В то же время гиперзвуковые крылатые ракеты задействуют для поддержания движения в атмосфере реактивный двигатель.

Почему растет интерес к гиперзвуковым технологиям

Гиперзвуковое оружие имеет два свойства: скорость и маневренность. Если баллистические ракеты идут по предсказуемым параболическим траекториям, то гиперзвуковые способны менять траекторию и лететь на меньших высотах, чтобы избежать обнаружения радарами до финальной фазы полета. Поэтому в них видят средство преодоления многоуровневых систем противовоздушной обороны и усиления надежности второго удара.

Какие страны уже имеют гиперзвуковое оружие

Первой о развертывании гиперзвукового оружия объявила страна-агрессор Россия. Речь о гиперзвуковом самолете "Авангард" и ракете "Кинжал", которую РФ не раз применяла для атак по Украине.

"Китай последовал за ней с планерным самолетом DF-ZF и продолжает разработку систем, запускаемых с воздуха и моря. Соединенные Штаты имеют несколько гиперзвуковых проектов, находящихся на стадии продвинутых испытаний, включая гиперзвуковое оружие большой дальности и гиперзвуковую крылатую ракету", – добавляет ресурс.

В то же время Япония, Австралия и Франция активно инвестируют в исследования гиперзвуковых технологий – как самостоятельно, так и в рамках партнерств. Другие страны даже несмотря на развитую ракетную промышленность, все еще сталкиваются с рядом проблем.

Индия же имеет ракеты, достигающие гиперзвуковых скоростей, хотя официально они не классифицируются как "гиперзвуковое оружие". Несмотря на это, Нью-Дели активно работает в этом направлении. В ноябре 2024 года было проведено успешное испытание первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности.

"Испытания подтвердили возможность гиперзвукового полета на большие расстояния, сложных маневров на конечной стадии и высокой точности поражения цели. Продолжение испытаний и интеграционных работ в 2025 году поставило Индию в один ряд с небольшой группой стран, развивающих оперативную гиперзвуковую технологию", – поясняют авторы материала.

