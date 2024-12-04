'Зимняя страна' на ВДНХ: что нового придумали в 2024 году (фоторепортаж)

Традиционно на территории комплекса работает большой каток, парк аттракционов, фудкорд и еще ряд праздничных локаций.

30 ноября 2024 года на столичном ВДНХ заработала рождественская локация "Зимняя страна", которая, при отсутствии массовых гуляний в центре Киева в военное время, является крупнейшей в Украине.

Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году праздничный сезон на ВДНХ является юбилейным – "Зимняя страна" проводится там уже в десятый раз.

Традиционно на территории комплекса работает большой ледовый каток, парк аттракционов, фудкорд и еще ряд праздничных локаций.

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В условиях войны оранизаторы мероприятия не придумывали много нововведений, а в основном использовали декорации прошлых лет. Впрочем, некоторые новые детали на катке все же появились, также несколько изменился декор рождественской елки на локации.

Вход на территорию "Зимней страны", как всегда, бесплатный, но попасть на конкретные локации или покататься на аттракционах можно только платно по билетам.

Также организаторы сообщили, что в этом году "Зимняя страна" на ВДНХ будет работать ежедневно до 2 марта 2025 года.

Как сообщал УНИАН, главная рождественская елка страны в этом году все же будет установлена на Софийской площади за средства меценатов. Ее официальное открытие состоится 6 декабря 2024 года, в День Святого Николая.

Установка рождественской елки на Софийской площади началось 3 декабря, по состоянию на вечер 4 декабря на нее уже поместили верхушку.

К слову, еще один большой ледовый каток в Киеве впервые в этом году открылся возле ТРЦ "Республика" на Теремках – всего в получасе пешком от ВДНХ.

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