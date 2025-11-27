27 ноября есть как украинские, так и международные праздники.

Знаменательная для Украины дата 27 ноября отметилась важным историческим событием и подарила нашей стране немало талантливых личностей. В мире в праздник сегодня принято благодарить близких, а по народным верованиям - делать уборку.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Чудотворца и целителя Романа Антиохийского верующие почитают по новому стилю. Также в храмах проводятся богослужения в честь иконы "Знамение" с изображением Богородицы.

В старом стиле праздник 27 ноября посвящался одному из двенадцати христианских апостолов Филиппу.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились выдающиеся украинцы, о которых вы могли слышать: писательница Ольга Кобылянская, поэт и военный Григорий Чупринка, скульптор Елисавета Скоропадская, инженер Борис Патон и писатель-фантаст Олесь Бердник.

Хотя никакой праздник сегодня в Украине не наступает, 27 ноября является годовщиной основания Национальной академии наук. НАН была создана в 1918 году - это самый крупный научный орган нашей страны, под крылом которого свершилось немало важных открытий.

Какой сегодня праздник в мире

В четвертый четверг ноября наступает День благодарения, который зародился в США. Однако со временем праздник обрел популярность и в других странах. Отмечать его принято большим семейным ужином, на котором люди благодарят родных за все хорошее.

На международном уровне отмечаются такие праздники сегодня, как День защиты черепах, День иголок и шпилек, День техники безопасности.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы дня описывают, какими будут зима и следующий год:

ветки в инее - к морозному декабрю;

лужи замерзли - через 2 недели будут сильные заморозки;

если выпал, но быстро растаял снег, то весна будет ранней;

много паутины между деревьями - будущее лето будет урожайным.

Есть поверье, что 27 ноября нужно убраться в доме, помыть окна и вынести ненужные вещи. Это поможет избавиться от негатива и привлечет счастье в семью.

Как уже указывалось, в эту дату вспоминается Богородичная икона "Знамение". Понимая, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться ей об окончании войны, защите от личных и государственных врагов, согласии в семье. Есть поверье, что этот святой образ исцеляет любые болезни.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования предостерегают нас от пользования острыми и горячими предметами в эту даты. Повышен риск пораниться или обжечься. Под запретом жадность, уныние и участие в конфликтах. Также сегодня праздник, неудачный для свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: