Составлен гороскоп на 27 ноября 2025 года по восточному календарю. Несть представителей китайского зодиакального круга окажутся в особенно благоприятном потоке. День Металлической Крысы поможет освободиться от эмоционального и бытового перегруза, который мешал двигаться вперед, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Месяц Огненной Свиньи приносит мягкость и поддержку, а энергия года Деревянной Змеи усиливает честность и интуитивное понимание происходящего. Вместе это делает День благодарения временем внутренней перезагрузки, а не обычным календарным событием.

Энергия дня позволит отпустить старые привычки, ожидания и убеждения, от которых вы давно устали. Для шести знаков удача проявится через эмоциональное облегчение, внезапную ясность, удачный момент и возможности, которые становятся видимыми, как только исчезает лишний шум.

Крыса

Этот четверг полностью на вашей стороне, и вы почувствуете это с самого начала. Металлическая Крыса усиливает ваше внимание к сути и помогает понять, что действительно стоит ваших сил. Стоит только отпустить одно давнее беспокойство - и удача сразу же начнет проявляться.

Сегодня возможна приятная новость, эмоциональная поддержка, финансовый успех или помощь, приходящая в самый точный момент. К завершению дня вы ощутите легкость и уверенность. Везение включится именно тогда, когда вы перестанете удерживать то, что давно утратило значение.

Свинья

Последние дни вы ощущаете внутреннее напряжение, которое вам нехарактерно. Энергия четверга поможет мягко от него освободиться. Честность, тепло или внимание со стороны окружающих вернут вам ощущение устойчивости. Эта эмоциональная передышка открывает дорогу удачным новостям или решению вопроса, который долго тянулся.

Гороскоп на сегодня сулит, что вы также можете узнать детали ситуации, которая не давала вам покоя. Как только навязчивые мысли отступят, станет видно, куда двигаться дальше. Удача приходящего дня рождается из простоты и искренности - именно в этом суть энергии Удаления.

Дракон

27 ноября вы наконец-то сбросите с плеч необходимость быть для всех опорой, решать чужие задачи и сражаться с усталостью. Как только вы позволите себе перестать держать все под контролем, появятся поддержка, новые перспективы, нужные люди или признание ваших усилий.

Интуиция будет особенно тонкой, поэтому прислушивайтесь к спокойным, уверенным мыслям. День избавления окажется для вас очень своевременным: он убирает скрытые препятствия, мешавшие вашему продвижению. Удача проявится через возвращение силы и своевременную помощь.

Обезьяна

Четверг станет для вас днем выхода из состояния застойности. Энергия избавления от хаотичных мыслей проясняет вопрос, который вас сбивал с толку. Когда завершатся сомнения и бесконечные "а вдруг?", все начнет двигаться: разговор сложится правильно, план заработает, помощь придет вовремя.

Удача проявится и через общение. День благодарения окружит вас людьми, чье присутствие возвращает вам ощущение внутреннего стержня. К вечеру вы почувствуете обновление и редкую, живую надежду.

Лошадь

Этот День избавления позволяет освободиться от старых ожиданий, которые вы давно носили в себе. Как только вы их отпустите, обстоятельства удивят приятным поворотом - будь то в финансовой сфере, в чувствах или в человеческом отношении к вам.

Общение в День благодарения может пройти значительно гармоничнее привычного. Один небольшой момент тепла подарит уверенность, которая останется надолго. Ваша удача раскрывается там, где вы выбираете спокойствие вместо давления и позволяете событиям разворачиваться естественным путем.

Коза

Для Козы четверг станет днем очищения от ненужных переживаний, и это небольшое внутреннее изменение окажется удивительно плодотворным. Сложная ситуация внезапно перестает быть запутанной. Кто-то ясно обозначит свое отношение. Замысел укрепится. То, что тревожило, потеряет силу.

Сегодня удача приходит через облегчение, комфортное общение и ощущение, что вы снова на своем месте. Завершая 27 ноября, вы почувствуете себя более устойчиво и поддержанно, чем за последние месяцы. Именно этого вам и не хватало.

