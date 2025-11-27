По словам обозревателя издания, Украине нужно, чтобы Уиткофф был полезным, однако этого не случается.

Если в этом году иногда казалось, что Стив Уиткофф, который для президента США решает почти все вопросы, был очень близок к Кремлю, то теперь есть объяснение, почему, благодаря утечке информации о его разговоре с советником российского диктатора. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Любой опытный посредник должен стремиться к тому, чтобы обе стороны чувствовали, что он или она их поддерживает. Но из транскриптов утечек телефонных разговоров, опубликованных моими коллегами во вторник, становится понятно, что Уиткофф никоим образом не выступал посредником между Россией и Украиной. Вместо этого он вел переговоры со своими российскими коллегами, чтобы достичь того, чего хотят обе стороны, за счет Украины и Европы", - отметил автор материала.

Отношения между Виткоффом и Кремлем

По словам Чемпиона, Уиткофф учил Кремль, как подорвать предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября, который был критически важным, поскольку тогда казалось, что Дональд Трамп готов давить на Россию, чтобы она пошла на уступки.

"Уиткофф сказал советнику Путина по вопросам внешней политики Юрию Ушакову, что хитрость заключалась в том, чтобы его босс позвонил Трампу перед визитом Зеленского, похвалил его за фантастическую работу, которую он проделал, добившись перемирия в Газе, и сказал, что их посланники обсуждают подобное 20-пунктовое соглашение для Украины и что Россия открыта для этой идеи. Как и следовало ожидать, Путин позвонил, и Трамп клюнул на приманку. Импульс к изменению политики угас", - подчеркнул обозреватель.

Как отмечает автор публикации, такие телефонные звонки Уиткоффа означали то, что доверчивый дипломат-любитель сотрудничал с Кремлем, чтобы манипулировать Белым домом за счет Украины.

Последствия деятельности Уиткоффа на международную политику

"Подход Уиткоффа создал опасный цирк вокруг дипломатии с целью прекращения войны. Это также объясняет путаницу в Вашингтоне по поводу того, кто именно написал его 28-пунктный план, после того, как он просочился в Axios. Были ли это США или же Россия? Государственный секретарь США Марко Рубио в разное время говорил и то, и другое", - анализирует эксперт.

Таким образом еще одна утечка информации о телефонном разговоре между Ушаковым и другим членом российской переговорной группы Кириллом Дмитриевым подтверждает, как Кремль воспринял предложение Уиткоффа.

"Для них это была неожиданная возможность переформулировать максимальные цели России и изложить их в неофициальном документе, который, как они надеялись, американцы примут как свой. Мы не имеем полного текста проекта для сравнения, но из реакции Кремля становится понятно, что Ушаков и Дмитриев достигли того, чего хотели", - добавил Чемпион.

В то же время обозреватель считает, что администрация США имеет возможность принять участие в реальном посредничестве, поскольку по сравнению с Путиным, Украина действительно хочет и нуждается в прекращении войны.

"Ее народ и лидеры готовы смириться со многими вещами, с которыми не должны мириться, чтобы это произошло. Сейчас вопрос заключается в том, как превратить этот план в реальное соглашение, способное обеспечить мир, который он предлагает, а не просто способствовать России в достижении ее военных целей. Это, вероятно, не включает некоторые из тем, о которых сообщают СМИ: членство в НАТО и ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 000 человек", - отметил автор материала.

Препятствия для заключения мирного соглашения

Кроме того, препятствием для России является и критический вопрос территории, поскольку сложно представить, что Путин прекратит войну, пока он продолжает наступать на поле боя и пока не получит полностью Донецкую и Луганскую области.

"Однако любой отход Украины из ее крепостных укреплений на Донбассе может произойти только в контексте детальных положений по обеспечению безопасности этой демилитаризованной зоны и всей линии фронта от дальнейшего российского нападения. Это требует отвода тяжелого оружия и введения значительных международных сил вдоль линии соприкосновения, среди других мер, которые явно отсутствуют в плане Уиткоффа", - считает Чемпион.

Также, по словам эксперта, не может быть никаких требований по "признанию" оккупированных Россией территорий Украиной или международным сообществом, а также каких-либо требований о проведении досрочных выборов.

"Необходимо договориться о защите тех украинцев, которые сейчас живут под оккупацией, а также тех, чьи дети были похищены. И Россия не может получить обратно более 300 миллиардов долларов замороженных средств центрального банка, которые союзники Украины удерживают с начала текущей войны, пока не будет принято решение о репарациях, не говоря уже о распределении прибыли с США", - акцентировал обозреватель.

Чемпион подытожил, что настоящее открытие из отношений между Уиткоффом и Кремлем заключается в том, что он не знает и не заботится о том, что нужно для заключения соглашения, которое обеспечит окончательное завершение войны и превращение Украины в суверенное государство.

"Если Трамп сможет поручить вести переговоры другим, которые это понимают, они еще могут достичь мирного соглашения, к которому, по словам президента США, он стремится", - добавил эксперт.

Утечка разговора с Уиткоффом - что известно

Ранее Bloomberg сообщил, что во время телефонного разговора Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению". Такой разговор политиков состоялся 14 октября и они говорили чуть больше 5 минут. Во время разговора спецпосланник Трампа также заявил, что "глубоко уважает Путина".

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп. - прим. ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - говорил Ушакову Уиткофф.

В то же время республиканцы отреагировали на утечку разговора с Уиткоффом. В частности они призвали администрацию президента США изменить курс, ведь спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

"Весь этот инцидент стал фиаско и пятном на репутации нашей страны. Его нужно уволить", - подчеркнул конгрессмен Дон Бейкон.

