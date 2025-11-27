Эта до сих пор не исследованная группа существовала в относительной стабильности в течение около 8,5 тысяч лет.

Если не считать отдаленные острова в океанах, Южная Америка была заселена людьми последней среди всех частей земли. Кажется, что об этом периоде истории информации должно быть больше, чем о более ранних эпохах распространения человечества по планете. Однако недавно ученые обнаружили следы до сих пор неизвестной популяции людей, изолированно существовавшей на территориях современной Аргентины.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, заполняет ключевой пробел в знаниях о генетической истории этого континента. Обнаружена "потерянная" популяция, существовавшая здесь около 8,5 тысяч лет.

Первые люди появились там, где впоследствии появится государство Аргентина, около 12 тысяч лет назад. Предыдущие генетические исследования выделяли три ключевые прародительские линии населения Южной Америки - андийскую, амазонскую и патагонскую. Однако, как говорят авторы нового исследования, именно патагонская, то есть аргентинская линия была исследована меньше всего.

Ученые сотрудничали с археологическими командами и музеями, чтобы найти человеческие останки с потенциально сохраненной ДНК. После анализа геномов 238 человек, которые жили в этом регионе в течение последних 10 тысяч лет, они неожиданно наткнулись на следы ранее неизвестной родовой линии. "Это большая часть истории континента, о которой мы не знали", - прокомментировал открытие соавтор исследования Хавьер Мараваль-Лопес, генетик Гарвардского университета.

Полученные генетические данные, дополненные археологическими материалами, показывают, что вновь выявленная группа длительное время оставалась относительно изолированной от других популяций Южной Америки, взаимодействуя с ними преимущественно на периферии региона. Причины такой замкнутости не очевидны: природных барьеров нет ни со стороны Амазонии, ни со стороны Патагонии.

Несмотря на такую изолированность, население оказалось удивительно устойчивым: его генетическая линия прослеживается и среди современных аргентинцев. Даже длительный период засухи между 6000 и 4000 лет назад не вызвал ощутимых изменений в генетической структуре.

Ученые отмечают, что эта история контрастирует с эволюционной историей Европы, Азии и Африки, где культурные и технологические трансформации часто сопровождались большим притоком новых людей. В Европе, например, распространение земледелия совпало с появлением совершенно новой мигрантской волны.

Однако в центральной Аргентине даже изменения образа жизни - в частности переход к выращиванию растений примерно 1500 лет назад - не привели к массовому смешиванию местного населения с другими группами. Это свидетельствует о постепенном принятии инноваций без радикальной демографической перестройки.

