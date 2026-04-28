22 тысячи доказательств подвига украинцев: в музее 'Чернобыль' открыли новую экспозицию (фоторепортаж)

Национальный музей "Чернобыль" в Киеве 27 апреля 2026 года представил обновленную экспозицию, приуроченную к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает корреспондент УНИАН, побывавший на открытии выставки, за 2,5 года была обновлена почти вся экспозиция. Речь идет о 22 тысячах свидетельств подвига украинцев в 1986 году и в последующие годы.

Обновленная экспозиция также связана с современностью – с полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, когда российские военные сначала захватили станцию, а теперь, после ее освобождения Силами обороны Украины, уже более 4 лет систематически обстреливают ее дронами и ракетами.

Видео дня

Авторы экспозиции отмечают, что ставили перед собой цель сделать музей понятным как для ликвидаторов, которые могли бы таким образом увидеть свой подвиг спасения, так и для детей, чтобы новые поколения в современной форме могли узнать, что на самом деле произошло в 1986 году.

В частности, в музее есть образовательное пространство для детей, где учителя могут проводить занятия, в том числе для детей с особенностями развития.

Экскурсоводы в обновленном музее в основном являются выпускниками исторических факультетов и владеют иностранными языками.

Среди прочего, в музее можно ознакомиться с документами, которые имели гриф "секретно". В частности, они раскрывают правду о том, что до 1986 года на Чернобыльской АЭС произошло пять аварий и десятки случаев отказов оборудования. Все это было засекречено советскими властями, которые даже скрыли, что в 1982 году там произошла авария с выбросом радиации – тогда населению города Припять об этом не сообщали.

Также в музее есть уникальный экспонат – многомерная диаграмма, фиксирующая, как выглядела АЭС "до", "во время" и "после" аварии. Посетители могут увидеть, как в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года выглядели 4-й и 3-й блоки станции, как наступает ночь, проводится подготовка к испытанию на четвертом энергоблоке (на тот момент ситуация выглядит контролируемой, никаких рисков повышения мощности реакторов не фиксируется), однако в 1 час 23 минуты 40 секунд ночи реактор начинает вести себя неконтролируемо, и через 8 секунд происходит взрыв. Далее на диаграмме видно, что 4-й энергоблок разрушен.

Также в музее есть инсталляция, посвященная истории города Чернобыль до строительства АЭС, ведь он был известен еще со времен Киевской Руси.

При этом в музее заявляют, что экспозицию планируется расширять и в дальнейшем.

40-летие аварии на ЧАЭС

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.