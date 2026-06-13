Рассказываем, как правильно есть сюрстрёмминг и и откуда берется запах, который сделал шведский деликатес знаменитым на весь мир.

Сюрстрёмминг способен шокировать запахом даже самых смелых гурманов, но в Швеции и Финляндии его считают настоящим деликатесом.

Разбираемся, почему эта селедка так сильно пахнет, как финны едят сюрстрёмминг (вместе со шведами) и нужно ли чистить рыбу перед тем, как попробовать знаменитое скандинавское блюдо.

Почему сюрстрёмминг так воняет

Существует мнение, что шведский сюрстрёмминг (Surströmming) - это гнилая селедка. Однако она далеко не гнилая, а ферментированная. Перед консервированием ее долго выдерживают в солевом растворе (тузлуке), а затем оставляют созревать в банках, где продолжается процесс брожения.

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Именно поэтому банки с сюрстреммингом часто заметно раздуваются. Открывать их рекомендуют на свежем воздухе, а некоторые делают это даже под водой, чтобы уменьшить распространение резкого запаха и избежать брызг рассола под давлением.

Почему же эта селедка так воняет? Характерный аромат появляется из-за веществ, которые образуются во время ферментации, в том числе сероводорода и органических кислот. Благодаря этому сюрстрёмминг и считается одним из самых "пахучих" блюд в мире.

Кстати, лучшей считается та "гнилая" селедка, которая успевает созреть к августу. Но некоторые ценители предпочитают более выдержанные банки - говорят, именно тогда вкус и аромат раскрываются наиболее полно.

Как правильно есть рыбу сюрстрёмминг

Как уже говорили, в Швеции (и других скандинавских странах, например, Финляндии) советуют знакомиться со сюрстрёммингом только на свежем воздухе. Вот классический способ подачи этого необычного деликатеса:

откройте банку на улице - многие любители делают это в тазу или ведре с водой, чтобы запах распространялся не так резко, а рассол не разбрызгивался;

достаньте рыбу и слегка промойте ее - после этого аромат становится менее резким;

касательно того, нужно ли чистить сюрстрёмминг – это обязательно, перед подачей обычно удаляют голову, кожу, хребет и внутренности, оставляя только филе;

подготовьте основу для подачи - традиционно для этого берут тонкую шведскую лепешку туннбрёд или обычный хлеб с маслом.

Чаще всего к сюрстрёммингу подают отварной картофель, репчатый или красный лук, иногда сметану. Бутерброд делают так: на хлеб кладут картофель, сверху - кусочек рыбы и щедрую порцию лука.

Кстати, появилось это блюдо не потому, что шведам нечего было делать. В те времена, когда соль была большим дефицитом, люди пытались найти оптимальную дозу приправы, чтобы рыба не сгнила. В результате получился сюрстрёмминг, который очень даже пришелся скандинавам по вкусу.

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