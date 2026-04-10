Туристов просят прекратить кидать монетки в пруды возле священной горы Фудзи

Жители деревушки Осино не в восторге от популярной западной традиции.

В последние годы Япония потерпает от чрезмерного туризма, в первую очередь из-за ослабления местной валюты по отношению к доллару, евро и фунту, что сделало путешествия в "страну восходящего солнца" более выгодным для западных туристов.

Особенно страдает знаменитая священная гора Фудзи, где даже пришлось вводить ряд ограничений из-за огромных куч мусора, оставленных гостями.

Теперь власти небольшого села Осино, известного благодаря восьми прудам с кристально чистой водой на фоне горы Фудзи, просят туристов воздержаться от популярной традиции кидать в воду монетки, пишет The Straits Times.

Сообщается, что огромное количество монет, выброшенных туристами в пруды Осино Хаккай, вызвало обеспокоенность по поводу качества воды.

С тех пор как этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, все больше туристов стали бросать в пруды монеты, ошибочно полагая, что это приносит удачу.

На сегодняшний день обнаружено около 50 тысяч монет, что значительно ухудшает внешний вид прудов, известных своей исключительной чистотой.

Осино Хаккай – это восемь родниковых прудов, которые, как считается, питаются подземными водами с горы Фудзи. В ясные дни возле прудов открываются потрясающие виды на священную гору, привлекая миллионы туристов из разных стран каждый год.

Бросание монет было подтверждено в нескольких из восьми прудов, а наиболее заметный ущерб зафиксирован в пруду Вакуике, где течение воды наиболее сильное.

В 2016 году деревня провела пять операций по извлечению монет из пруда Вакуике, используя добровольцев-водолазов для восстановления поврежденного ландшафта. Всего тогда было собрано более 18 тысяч монет.

Позже был установлен предупреждающий знак на японском, английском, китайском и корейском языках, призывающий посетителей не бросать монеты, но практика сохранилась.

"Это бесконечный цикл – как только мы их подбираем, в пруд бросают новые", – пожаловался один местный чиновник, описывая ситуацию как игру в кошки-мышки.

Пруды объявлены национальными природными памятниками, и бросание в них монет может нарушать Закон об охране культурного наследия. Однако попытки привлечь внимание к проблеме не увенчались успехом, поскольку считается, что большинство инцидентов происходит по вине иностранных туристов.

После того, как в марте 2026 года было решено, что искоренить бросание монет практически невозможно, жители деревни решили установить ящик для пожертвований вокруг пруда, который будет служить альтернативным местом для посетителей, куда они смогут положить деньги.

Хотя анализы качества воды не выявили никаких отклонений в прудах или близлежащих реках, жители деревни подчеркнули важность пресечения этой практики.

Другие ограничения возле горы Фудзияма

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, год назад Япония приняла решение сделать платным для всех туристов подъем на гору Фудзи – все из-за чрезмерного туризма и большого количества мусора.

Кроме того, в 2024 году в небольшом японском городке Фудзикавагутико поставили защитный экран, призванный помешать туристам толпиться возле популярной локации с видом на гору Фудзи на фоне магазина Lawson.

