Во многом к всплеску интереса к стране восходящего солнца среди иностранных туристов привело ослабление местной валюты.

Япония, вновь открывшаяся для массового туризма после пандемии коронавируса осенью 2022 года, теперь переживает небывалый всплеск международных прибытий. Однако такой повышенный интерес иностранцев, похоже, не очень радует местных жителей.

Как пишет The Washington Post, иностранцам,желающим посетить знаменитый японский замок Химэдзи из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, возможно, вскоре придется платить в шесть раз больше, чем местным посетителям. Так мэр города Хидэясу Киемото решил отреагировать на чрезмерный туризм и ослабление местной валюты, что делает страну слишком привлекательной для иностранцев.

Плата за вход в замок в настоящее время составляет 1000 иен (около 7 долларов), однако на днях Киемото заявил, что хотел бы, чтобы иностранцы платили 30 долларов, а местные жители – 5 долларов, с намерением направить эти деньги на содержание замка.

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Издание отмечает, что дополнительные сборы для туристов не являются чем-то новым в мире, но для богатой Японии такая политика всегда была необычной. Однако за последние пять лет иена потеряла более 40% своей стоимости по отношению к доллару США, что привело к резкому неравенству в покупательной способности между местными жителями и гостями.

Сейчас не только японские государственные чиновники предлагают двойное ценообразование для иностранцев. Некоторые владельцы частного бизнеса также ввели разные цены для туристов: один ресторан морепродуктов со шведским столом в Токио попал в заголовки газет в прошлом месяце, когда решил взимать с иностранцев примерно на 1000 иен больше за комплексное меню.

Тем не менее, издание отмечает, что проблема Японии не столько в том, что туристы могут тратить больше, сколько в том, что их так много. В 2023 году страну посетили беспрецедентные 25 миллионов туристов, что усложнило повседневную жизнь местных жителей.

При этом эксперты отмечают, что многие представители местного бизнеса повышают цены для иностранцев, основываяся на сложивжемся у них впечатлении о том, что поездку в Японию себе могут позволить только состоятельные люди, а, значит, для них не будет проблемой заплатить чуть больше.

Как сообщал УНИАН, за 2024 год в разных городах Японии власти начали предпринимать различные меры для контроля над чрезмерным туризмом.

Например, власти японской столицы Токио расширили транспортные возможности и ввели ограничения на посещение некоторых достопримечательностях.

В частности, с лета 2024 года туристам придется платить за восхождение по самому популярному маршруту на гору Фудзи – тропе Есида. Количество разрешений на подъем при этом сократят.

Тем временем, власти Киото решили закрыть для туристов знаменитый район с гейшами из-за регулярных жалоб на невоспитанных иностранных гостей.

При этом в небольшом японском городке Фудзикавагутико установили специальный защитный экран из плотной сетки, призванный помешать туристам толпиться возле популярной локации с видом на гору Фудзи на фоне магазина Lawson. Впрочем, он не продержался и недели.

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