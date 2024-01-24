Начиная с лета 2024 года посетителям горы Фудзи придется платить за восхождение по одному из маршрутов на знаменитую гору.

Япония, которую ранее признали самой красивой страной мира, вводит ограничения на посещение одной из своиз самых популярных достопримечательностей – горы Фудзи.

Как сообщает Euronews Travel, начиная с лета 2024 года посетителям Фудзи придется платить за восхождение по одному из маршрутов на знаменитую гору – тропе Есида. На данный момент она является самым популярным маршрутом подъема на гору благодаря легкому доступу из Токио и большому количеству горных хижин на пути, предлагающих ночлег и питание.

Кроме того, с 1 июля 2024 года число туристов, которым будет разрешено подняться на гору, будет ограничено до 4000 в день. Также путешественникам будет запрещено начинать восхождение на гору Фудзи с 16:00 до 2:00.

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Сколько именно придется заплатить за подъем по тропе, пока неизвестно – чиновники обещают объявить точную сумму к февралю. С 2014 года альпинистам, поднимающимся на гору Фудзи по любой из ее троп, предлагается добровольно платить 1000 иен (6,20 евро) с человека на сохранение этого места.

Чтобы контролировать потоки туристов, на въезде на тропу Есида планируется установить ворота, где также будет взиматься плата за проезд. Полученные средства власти обещают использовать для строительства убежищ вдоль тропы на случай извержения вулкана, а также для содержания пешеходного маршрута.

Рост числа туристов на горе Фудзи в Японии

После снятия ковидных ограничений на горе Фудзи, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наблюдается резкий рост числа туристов. Это вызывает обеспокоенность местных властей из-за выбрасываемого мусора и безопасности туристов, ведь большие толпы на тропе приводят к травмам.

Существуют также опасения по поводу неопытных туристов, которые пытаются пройти по тропе и оказываются в затруднительном положении вблизи вершины, где меньше удобств.

По данным правительства Японии, в прошлом году на тропу Есида пришло "беспрецедентное количество" туристов, и в этом году ожидается такой же приток. Всего в 2023 году на гору Фудзи поднялись в общей сложности 221 322 альпиниста, причем более половины решили воспользоваться именно тропой Есида.

Как сообщал УНИАН, ранее Японию также назвали самой безопасной страной мира для соло-туристов.

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